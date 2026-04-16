インターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』（ハースト婦人画報社）は、Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る6月号と、大森元貴が表紙の特別版を20日、同時発売する。同社はきょう16日、発売前にして重版が決定したことを発表した。【写真多数】ミセス”10周年ライブ”ステージショット（独占カット含む）大森は同誌で「結成前から、絵に描けるようなキャラクター性のある人たちを集めたバンドを作れたら面白いと思ってい