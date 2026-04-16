テンカラット＆ミュージックレインが共同開催する、新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS』の発表記者会見が16日、都内で行われた。『OPALIS』は、俳優・声優発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。声優・俳優の垣根を越えた、ハイブリッドな表現者を生み出すことを目指す。【集合ショット】笑顔でガッツポーズ！中島歩＆窪塚愛流＆戸松遥＆雨宮天が登場同プロジェクトは、田中麗奈、香里奈、井浦新、高