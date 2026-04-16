プライベートジェットが着陸して逸脱し、消防車両が駆けつけた成田空港のA滑走路＝16日午後1時43分16日午後1時ごろ、静岡発成田行きのプライベートジェット機が成田空港（千葉県）のA滑走路に着陸し、逸脱した。小型の「ホンダジェット」で、地元消防によると3人が搭乗していたが、けが人はおらず火災もなかった。A滑走路は約4時間半にわたって閉鎖された。国土交通省成田空港事務所によると、滑走路脇の芝生で停止した。国交