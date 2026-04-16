韓国の音楽番組10冠のガールズグループNMIXX（エンミックス）が、5月11日に5枚目ミニアルバム「Heavy Serenade」を発表する。所属事務所「JYPエンターテインメント」が14日、公式SNSに新作プロモーションスケジュールを公開した。今回の発表では、21日にアルバムのティザー映像を公開。その後、トラックリストやコンセプトフォトなどを順次発表する予定だ。28日には、収録曲「Crescendo」のミュージックビデオを先行公開し、7カ月