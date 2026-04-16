デザイン刷新！ 標準装備化＆価格戦略でさらに身近な一台へ！2026年4月16日、日産は軽EV「日産サクラ」のマイナーチェンジモデルを正式発表し、同日より全国で受注を開始しました。発売は2026年夏を予定しており、すでに4月9日に先行公開されていたデザイン刷新の詳細とともに、商品改良の全容が明らかとなりました。【画像】超いいじゃん！ これが日産「新型サクラ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）軽自動車市場におけ