「感動CR-V」を掲げてデビューした6代目CR-V2026年2月27日、ホンダは歴代6代目となる新型「CR-V」の販売を開始しました。最新情報やユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。ホンダ初の自社製SUVとして1995年10月にデビューしたCR-V。デビューから約30年でグローバル累計台数が販売1500万台を突破し、現在は約150の国と地域で販売されている、ホンダを代表するミドルサイズS