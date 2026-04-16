都玲華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「今週のミヤコさん…」と記すと、「KKT杯バンテリンレディス」の練習ラウンド中に撮影した2枚の写真を投稿した。都玲華もラインクイン！「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング大会が開かれる熊本空港カントリークラブ14番ホールの案内ボードを指さしながらカメラを見つめる都。その距離は385ヤードと表示されている。「385でみやこホールを見つけていました」と、自分の名前