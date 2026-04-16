元NHKで現在はフリーの中川安奈アナウンサーが自身のインスタグラムを更新。ゴルフラウンドの様子を公開した。【写真】中川安奈のミニスカルック（全7枚）「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ」「およそ1年ぶりでした！」と旧知の仲間との再会を報告。「フリーになってからの日々にも慣れてきたのでまた頻繁に行けたらいいな」と、今後への思いもつづっている。この日のコーデについては「今日