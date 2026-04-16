米国アクシネット社が、未発表FWのシーディング開始を報告。「PGAツアー『RBCヘリテージ』と、LPGAツアー『JMイーグルLA選手権』の両大会でタイトリストのツアー担当者が選手たちと協力し、新しいGTS2とGTS3フェアウェイウッドのテストや、セッティングの最適化を行います」と、同社。【画像】ヤングが投入した『GTS3』の7番を拡大して見る「3週前の『テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」でのデビュー以来、PGAツアーの4