ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の16日13時公演分が、出演者の体調不良により中止となったことを、公演主催者が公式Xアカウントを通じて報告しました。【写真を見る】【 公演中止 】ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」16日13時公演が中止出演者の体調不良で払い戻しや今後の公演等詳細は追って連絡投稿では「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日4/16(木)13時公演を中止とさせていただきます」と報告し、詳細