タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」を2026年4月20日週より再発売する。全6種で価格は400円。2026年4月20日週再発売「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」(全6種・400円)「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」は、日本を代表する名車「フェアレディZ」の初代と最新モデルが楽しめるホビーガチャ。初代の「フェ