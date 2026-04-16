【モデルプレス＝2026/04/16】YouTuberのきりまるが4月14日、自身のInstagramを更新。婚約者との2ショットを公開した。【写真】28歳美人YouTuber「可愛いが渋滞してる」婚約者とのラブラブ2ショット◆きりまる、婚約者と2ショットきりまるは「ひっさびさのハーモニーランド」と「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」を訪問したことを報告し、その際の写真を複数枚投稿。シナモロールのカチューシャをつけた自身と婚約者