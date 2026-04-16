韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月16日、大リーグにおける日韓投手の実力について「次元が異なる」との見解を示した。「山本はサイ・ヤング賞受賞者スキンズ、スクバルと同格」 同メディアは、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）に注目し、「山本はスキンズ、スクバルと同格→2026年シーズンのサイ・ヤング賞を狙う...『投手の不毛地帯』である韓国とは次元が違う」とのタイトルで記事を展