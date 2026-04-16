三村氏で一時円高も買い続かず、片山氏で4月据え置き観測広がる ドル売り・円買いでドル円は一時158.27円付近まで下落する場面があったが、その後は158.70円台まで戻している。 三村財務官の「財務官レベルで緊密に連携することを日米で確認した」との発言を受け一時円買いが進み、ドル円は158.20円台に下落した。ただ、片山財務相が「G7では利上げは経済に悪影響、今は様子見との声が多かった」と発言したことから、日銀が4