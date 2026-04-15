itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第408弾♡甘さと抜け感を絶妙にミックスした、今っぽい3つのスタイリングをピックアップ。レイヤードやシルエットのバランスで、定番アイテムもぐっとこなれた印象に仕上がります。それぞれの着こなしにさりげないエッセンスを効かせた、洗練ムード漂うコーデをご紹介します♡ 4／7