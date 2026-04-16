巨人・西舘勇陽投手が１６日、ジャイアンツ球場で「コンディション不良」による離脱後、初めて座った捕手にブルペンで投球練習を行った。直球にカットボールなどの変化球を交えて２７球。「一発目にしては良かったのかなと。傾斜の慣れというか、けがの期間もシャドーで何回も入っていたので、そんなに違和感なく投げられました」と振り返った。春季キャンプは１軍で完走したが、キャンプ終了後の３月３日から故障班に合流。今