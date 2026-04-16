旬のアスパラをしっかり堪能できる副菜レシピをご紹介します。アスパラだけで簡単に作れるので、あと一品ほしいときや、慌ただしい日の野菜摂取にもおすすめです。 ▼アスパラのおひたし 葉物のイメージが強いおひたしをアスパラで作ります。だしの味がじゅわっとしみ込み、食べごたえある一品に。 ▼シンプルに◎アスパラの素揚げ さっと素揚げにすることで甘さが引き立ち、お子さんでも食べやすくなります。シンプルに塩で食