タレントの井手美希さん（２４）が４月９日、自身のＸを更新。ピアノを弾く姿を公開しました。 【写真を見る】【 井手美希(24) 】 「中学校の時に着てた制服きて弾いてみました♩」制服ショットにファン反響「はちゃめちゃかわいい」「映画館割引効きそう」井手美希さんは「中学校の時に着てた制服きて弾いてみました♩」と綴ると、動画をアップ。投稿された動画では、井手美希さんが制服姿のまま、ピアノを演