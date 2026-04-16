参議院の自民党と立憲民主党は、高市総理が出席する予算委員会の集中審議を今月27日におこなうことで合意しました。立憲民主党斎藤嘉隆 国対委員長「先送りをしていた課題、宿題でもありましたけれど、きちんとお返しをいただいたというように前向きに私は捉えたいと思っています」参議院ではきょう（16日）、自民党と立憲民主党の国対委員長が会談し、▼予算委員会の集中審議を今月27日に、▼決算委員会を来月11日に開催す