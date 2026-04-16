◇ナ・リーグドジャース8―2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に「4番・左翼」で出場。攻守で躍動し、3連勝の原動力となった。まずは守備のビッグプレーで流れを自軍に引き寄せた。2―0の5回1死一塁、ベンジの左前への鋭い打球にダッシュよく前進し、スライディングしながらワンバウンドで打球をキャッチ。立ち上がるとす