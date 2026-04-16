１６日午後１時頃、千葉県の成田空港のＡ滑走路（４０００メートル）に着陸した小型ジェット機が滑走路脇の芝生に逸脱し、停止した。成田国際空港会社（ＮＡＡ）によると、逸脱したのは静岡空港から来たプライベートジェット機。国土交通省によると、３人が乗っていたが、いずれもけがはなかったという。滑走路は閉鎖され、消防車など救急車両１０台ほどが出動している。