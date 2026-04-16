16日のボートレース三国「にっぽん未来プロジェクト競走in三国」3日目は強風のため8R以降を中止、打ち切りとした。順延はせず、優勝戦は19日に行われる。この日は朝から追い風が強く吹き1Rから安定板装着と周回展示1周、レース2周で行われていた。