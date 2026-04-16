◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはこの日、大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発。6回1失点10奪三振と圧巻の投球を披露しました。打線も4本塁打を含む12安打8得点。終盤にラッシング選手の満塁弾などで大量リードを奪い、メッツに3連勝を飾りました。大谷選手は初回、2回と三者凡退の立ち上がりを見せ、3回には初ヒットを許すも無失点と安定した立ち上がりをみせます。打線は2回、2