【第15話】 4月16日 公開 第15話のページ 【拡大画像へ】 講談社は4月16日、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて、中原開平氏のマンガ「あなたの妹」第15話を公開した。 第15話では、雛乃とは違うかごめの愛し方に優菓は戸惑いながらも次第に溺れていく。かごめは雛乃にも参加するよう促し――。 「あなたの妹」のページ