NBAは、2026年のプレーオフに合わせて4月25日および26日の2日間にわたり、シティサーキット東京ベイにて開催される「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」のメインゲストとして、クリス・ボッシュが登場することを発表した。 「NBA House」は、これまでブラジルやカナダ、フランス、アメリカなど世界各国で開催されており、あらゆる世代のファンが楽しめるバスケットボールおよびポップカルチャ