現地４月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリートの準々決勝で、ヴィッセル神戸はカタールの強豪アル・サッドと対戦する。日本勢がいる東地区と、西地区が顔を合わせる準々決勝以降は、サウジアラビアで集中開催される。それゆえ、地の利がある中東勢にアドバンテージがあるなか、米大手メディア『ESPN』は“アウェー”の立場で初制覇に臨む神戸に着目。「東アジアの旗手となるチームの最有力候補はヴィッセル神戸かもしれ