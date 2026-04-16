16日14時現在の日経平均株価は前日比1279.35円（2.20％）高の5万9413.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は988、値下がりは505、変わらずは77と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を218.43円押し上げている。次いでＳＢＧ が188.26円、東エレク が155.88円、ＴＤＫ が140.29円、ファストリ が87.69円と続く。 マイナス寄与度は11.97