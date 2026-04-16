「友近の日本良い宿惚れる宿」友近と親友の藤井隆が、全国の1泊1万円台で泊まれるお宿を徹底調査！今回の舞台は、年間観光客数が600万人に迫る富士山の麓＜河口湖エリア＞＜出演＞友近藤井隆＜ご紹介した施設＞【足和田ホテル】河口湖駅から無料のシャトルバスで約10分の今年3月にリニューアルしたばかりの絶景ホテル夕食は全12品の豪華会席コースで、メインは甲州ワインビーフの溶岩焼きを楽しめる※季節によってメニューは異なり