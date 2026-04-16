松重豊（63）が16日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で会見した。テレビ東京系主演ドラマ「孤独のグルメSeason11」（金曜深夜0時12分）の“2代目”の構想について言及した。輸入雑貨商を営む主人公、井之頭五郎の至福の食事時間を描くグルメドキュメンタリードラマ。2012年の放送開始から14年の人気シリーズ。14年間を振り返り「日本のテレビの現状は、プロデューサーがどんどん偉くなったりいなくなったり、体制が変わっていく