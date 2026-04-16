キングコング西野亮廣に、さらなる苦境が襲い掛かろうとしている。現在公開中のプロデュース映画『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』を取り巻く“プペル包囲網”が完成しようとしているからだ。「今作は2020年に大ヒットした『映画 えんとつ町のプペル』の続編です。3月27日の公開初日から3日間の国内映画ランキング（興行通信社）では、初登場5位にランクインし、観客動員8万8000人、興行収入は1億2200万円を記録しま