【ＴｈｅＲａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査】“バカサバイバー”こと青木真也（４２）が、格闘技界の偉大なプロモーターを選出した。青木は最初に立ち技格闘技「Ｋ―１」の創設者で正道会館の石井和義館長の名前を挙げた。１９９３年に旗揚げし、地上波テレビを味方につけて格闘技ブームをつくり出した。「格闘技を初めてメジャーにした人。テレビ局とくっつくモデルをつくり上げた。その収益構造が偉大過ぎたがゆえ、そ