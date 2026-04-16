東京未来大学副学長の出口保行氏が１６日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）にリモート出演した。番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件をめぐり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）が殺害を認める供述をしていることを報じた。安達容疑者は先月２３日から４月１３日の間に南丹市内の某所に遺体を隠匿し、その後に遺棄したという。警察の調べに対して安達容疑者は「私がやっ