「42」４月15日（米国時間）に行われたメッツ戦、ドジャースの大谷翔平（31）はこの背番号のユニフォームを着て先発のマウンドに上がった。「42」は、有色人種のメジャーリーグへの道を開いたジャッキー・ロビンソン（1972年に53歳で没）の永久欠番。この日はアフリカにルーツを持つロビンソンが1947年にドジャースでメジャーデビューを果たした記念日で、すべての選手が「42」の背番号をつけてプレーする「ジャッキー・ロビンソン