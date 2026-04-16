「この春どんなバッグを買おう？」と悩んでいる大人世代は、ぜひ “エクリュカラー” を。白よりも柔らかい雰囲気を出し、ベージュよりもコーデを軽やかに仕上げてくれる優秀カラーなんです。40・50代の落ち着いた装いにも、自然と馴染んでくれるのも魅力。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】で見つけた「洗練見えバッグ」をピックアップ。パーティーでも映える華やかなタイプから、デイリӦ