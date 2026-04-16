ソウザはブラジルのアメリカRNで公式戦90試合に出場し3度の優勝に貢献したブラジルのアメリカRNは4月16日、かつてセレッソ大阪などで活躍したMFソウザが現役を引退すると発表した。選手本人がプロサッカー選手としてのキャリアを終える決断を下し、クラブ側に伝えたという。現在38歳のソウザは、母国ブラジルのパルメイラスやポンチ・プレッタを経て、2016年にC大阪へ加入。高い技術と強力なシュートを武器に中盤の主力として