ジャガー横田の夫で医師の木下博勝氏が13日、ギックリ腰になったことを明かした。また木下氏は「ゼロカロリー」について注意喚起した。 【写真】仲が良すぎる！ピタリ寄り添うジャガー横田と下博勝氏 木下氏はインスタグラムに「約一年振りに、ギックリ腰になりました。最近、整体をサボっていたからかな。湿布を貼ってベルトを巻いて、タクシーで移動しています。ゆっくりしか歩けません。自宅では