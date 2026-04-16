海底ケーブルはインターネットなどの通信データをやり取りするために海底へ敷設された光ファイバーの束であり、世界の通信網や安全保障にとって欠かせない存在です。新たに中国の探査船「海洋地質2号」が、水深数千mの海底ケーブルを切断できる電気静油圧式アクチュエータのテストを行ったことが報じられました。China tests submarine cable cutter at 3,500-metre depth | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/news/ch