賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾映画『Never After Dark／ネバーアフーダーク』より制作の裏側に秘められたこだわりを賀来とデイヴが明かした。併せて、新場面写真が解禁された。【写真】賀来賢人×デイヴ・ボイルが再タッグ！ホラー映画『ネバーアフーダーク』新場面写真本作は霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋館を訪れ、不気味な現象に巻き込まれていく