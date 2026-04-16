アメリカのトランプ大統領は15日、イエス・キリストとみられる人物と寄り添う画像をSNSに投稿した。マイクの前に立ち目を閉じるトランプ大統領を、キリストとみられる人物が後ろから抱き寄せる様子が描かれている。トランプ氏はSNSで、この画像を別のユーザーの投稿を引用する形で掲載し、「過激な左派は気に入らないかもしれないが、私はかなり良いと思う！！！」と書き込んだ。トランプ氏は12日にも、自身をキリストのような姿に