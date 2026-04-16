「欅坂46」から改名した「櫻坂46」の元メンバーでフジテレビの原田葵アナウンサー（25）が16日、同局「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ゲストが持ち込んだエピソードに動揺する場面があった。この日は女性7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」がゲスト出演。メンバーの福山梨乃が持ち込んだエピソードのタイトル「実は原田葵と…」が公開されると、原田アナは「えっ？えっ？」と動揺をみせた。中学生の頃から、AKB