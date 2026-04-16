国会では衆議院の憲法審査会が開かれ、自民党が緊急事態における国会議員の任期延長について、集中的に討議するよう提案しました。自民党新藤義孝 与党筆頭幹事「（緊急事態条項について）ここまで議論が進んでいることを踏まえれば、さらに論点を深めるためにも、次回の審査会で、このテーマに関する集中的な討議を行ってはいかがかと提案をしたい」きょう開かれた衆議院の憲法審査会では、自民党の新藤義孝議員が今後の議