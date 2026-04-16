１６日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、最高月収２８００万円、仲間から「石油王」と呼ばれていた“天狗芸能人”が登場した。天狗のお面をかぶって登場し、かつての天狗振りを告白するコーナー。今回のゲストは最高月収２８００万円、月の飲み代は６００万円で「ついたあだ名は石油王」だったと振り返った。なぜ石油王と呼ばれるのか？と聞かれると「お金がジャブジャブ沸いてくる」という意味だと明かした。当時