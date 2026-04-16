捨てられたわんこの壮絶な犬生の物語が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で116万5000回再生を突破し、「涙止まらない」「胸がギュッとなった」「辛かったよな…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『邪魔者でごめんなさい』部屋に閉じ込められた挙句、ダンボールで塞がれ生活していた犬】 見捨てられた琥珀ちゃん TikTokアカウント「コハ家in埼玉」の投稿主さんは、