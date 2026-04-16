IMP.には、かつてそれぞれがひとりで活動してきた時代がある。しかし、7人の集合体となり、IMP.が生まれた。表現の仕方は違っても、内に秘めた熱量とその温度は全員が同じ。それがIMP.というグループだ。デビューからまもなく3年、わかりやすいバズによって大きくなったわけじゃない。派手な転機があったわけでもない。それでも、ツアーの規模はホールからアリーナへ、着実に、確実に、自分たちの