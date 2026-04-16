カラコルムの山々が、4月29日にリリースする配信EP『カラコルムの風待ち計画』の収録内容を発表した。 （関連：『次世代pre. NEXT GENERATION LIVE 2025』気鋭の8組が残した爪痕新たなロックの胎動を予感させるステージ） 本作は全6曲を収録したコンセプトEP。藤井丈司がプロデュースした先行配信曲「風車とウミガラス」をはじめ、インナージャーニーのカモシタサラをゲストボー