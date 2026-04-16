アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとレバノンの協議が16日に行われると表明しました。トランプ大統領は15日、SNSに「イスラエルとレバノンの間に息をつく余裕を作ろうとしている。両国のリーダーが話し合うのはおよそ34年ぶりだが、あす、それが実現する」と書き込みました。ただ、具体的に誰が会談に臨むのか、どこで会談が行われるのかなどは説明していません。イスラエルとレバノンの駐米大使は、14日にアメリカの仲介の