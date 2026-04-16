元フジテレビアナウンサーの永島優美（34）が16日、横浜市内で「アイ工務店」の新CM発表会に出席した。初のCM出演に「最初は緊張しましたが、最後は自然体で臨めたかな」と白い歯を見せた。これまでイベントの司会などは務めてきたが、出演者の立場で登壇することに「めちゃくちゃ緊張しててドキドキ」と率直な心境も明かした。昨年3月にフジを退社し、フリーに転向。CM出演も含めて「さまざまなジャンルのお仕事をさせて頂け