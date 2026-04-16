◇NBA・プレーイントーナメントウォリアーズ126ー121クリッパーズ（2026年4月15日インテュイット・ドーム）ウォリアーズは15日（日本時間16日）にプレーイン・トーナメントでクリッパーズと激突。最終Qに最大13点差をひっくり返す大逆転勝利でプレーオフ（PO）進出へ望みをつなげた。最終Q残り2分で試合をひっくり返す大逆転勝利を飾った。今季のウォリアーズは負傷者に悩まされた。ジミー・バトラーは1月初旬に前十字