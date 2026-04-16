■MLBドジャース8−2メッツ（日本時間16日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのメッツ戦に今季3度目となる登板。2021年5月のアスレチックス戦以来、約5年ぶりの投手のみの出場となった。6回、95球を投げて、被安打2、奪三振10、四死球2、失点1（自責点1）で今季2勝目を手にした。今季初めて自責点1を喫したが、ピンチの場面では160キロ台のストレートでメッツ打線をねじ伏せた。規定投球回に到達し、