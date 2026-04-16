◇ナ・リーグメッツ2−8ドジャース（2026年4月15日ロサンゼルス）メッツは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に完敗。連敗が8まで伸びた。打線はこの日も元気がなく、相手先発・大谷翔平に6回までわずか2安打しか打てず10三振。5回に2四球で得た好機でメレンデスの適時二塁打で1点を奪うのがやっとだった。先発・ホームズはキム・ヘソンに先制2ランを浴びたものの5回2失点と粘投。ただ、1−3の8回に登板間隔